Galvenās pandēmijas radītās tendences darba tirgū

Kopumā šajā gadā darba sludinājumu skaits turpināja pieaugt, un šobrīd to skaits jau ir par 60% lielāks nekā pirmspandēmijas periodā. Līdz ar vakanču pieaugumu vienlaicīgi samazinājās arī vidējais pieteikumu skaits uz vienu darba sludinājumu. Kopš šī gada maija vidējais viena sludinājuma pieteikumu skaits ir 13 pieteikumi. Šī gada septembrī oktobrī lielākā kandidātu interese par vakanto amata pozīciju ir vērojama administratīvā darba/asistēšanas, pārdošanas, tirdzniecības, pakalpojumu un vadības kategoriju vakancēm.

To, kāda un cik liela būs ilgtermiņā Covid-19 "trešā viļņa" ietekme, šobrīd vēl ir pāragri spriest, taču skaidrs, ka tas būtiski ietekmēs darba tirgu, nozaru un darba ņēmēju konkurētspēju.

Kopš šī gada sākuma salīdzinājumā ar 2020.gadu ir audzis to darba devēju skaits, kas aktīvi meklē papildinājumu savai komandai. Piemēram, pēdējo sešu mēnešu laikā katru mēnesi vidēji bija vairāk nekā tūkstotis darba devēju, kas izsludinājis konkursu uz vismaz vienu amata pozīciju savā uzņēmumā.

Kāds šobrīd ir vidējais darba meklētāja portrets? No kādām nozarēm pārsvarā cilvēki meklē darbu?

Pašreizējais darba meklētājs būtiski neatšķiras no cilvēka, kas darbu meklēja vairākus gadus iepriekš. Tāpat ir vēlme atrast labāk atalgotu darbu, ar izaugsmes iespējām, tādu, kur būs labvēlīga attieksme no darba devēja un kolēģu puses. Atšķirībā no iepriekšējā laika perioda varētu izcelt, ka darba meklētājs skatās pēc lielākas noteiktības, stabilitātes, tajā pat laikā elastīgāka darba modeļa.