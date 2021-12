Aptauja: ES iedzīvotāji uzskata, ka internetam un digitālajiem rīkiem nākotnē būs svarīga nozīme

Lielākā daļa jeb 82% ES iedzīvotāju uzskata, ka ES ir lietderīgi noteikt un veicināt kopīgu Eiropas redzējumu par digitālajām tiesībām un principiem. Šiem principiem būtu konkrēti jāietekmē iedzīvotāji, piemēram, deviņi no katriem desmit jeb 90% atbalsta principu, ka ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti vai atstumtības risku, būtu jāgūst labums no viegli pieejamiem un lietotājdraudzīgiem digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem.

Pēc šīs pirmās aptaujas katru gadu, sākot no 2023.gada, tiks plānotas atkārtotas "Eirobarometra" aptaujas, lai vāktu kvalitatīvus datus, pamatojoties uz iedzīvotāju izpratni par to, kā deklarācijā iekļautie digitālie principi tiek īstenoti ES.

"Eirobarometra" aptaujā pētīts, kā ES iedzīvotāji uztver digitālo rīku un interneta nākotni un kāda ir šo interneta, digitālo produktu, pakalpojumu un rīku paredzamā ietekme uz viņu dzīvi līdz 2030. gadam. Tā notika no 2021. gada 16. septembra līdz 17. oktobrim, kombinējot tiešsaistes un klātienes intervijas, kad tas bija iespējams vai lietderīgi. Tika aptaujāti 26 530 respondenti no 27 ES dalībvalstīm.

Pamatojoties uz to, EK 2021. gada septembrī ierosināja stabilu pārvaldības satvaru, lai sasniegtu digitālos mērķus Digitālās desmitgades ceļa veidā. EK arī rīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu par digitālajiem principiem, kas norisinājās no 2021. gada 12. maija līdz 6. septembrim. Šīs apspriešanas rezultāti liecina, ka respondenti plaši atbalsta Eiropas digitālos principus. Apspriešanā tika saņemtas 609 atbildes, no kurām 65% bija no iedzīvotājiem un 10% - no pilsoniskās sabiedrības organizācijām.