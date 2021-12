Vakcinācijas kampaņa, pašvaldību vēlēšanas, nepieredzēti straujais energoresursu cenu pieaugums ir tikai daži no 2021.gada notikumiem, kas vēl ilgi paliks prātā cilvēkiem. Gada laikā noticis ļoti daudz, tāpēc TVNET apkopojis dažas no šā gada aktuālākajām tēmām, no kurām nākotnē var mācīties gan sabiedrība, gan politikas veidotāji.