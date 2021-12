Pieprasītākā vieta mājas būvniecībai ir Rīgas teritorija

Mājas būvniecībai Rīgas teritorijā izsniegti 11% no hipotekārajiem kredītiem, kas piešķirti mājokļa celtniecībai. Uzreiz aiz Rīgas ar 8% katrs ierindojas Mārupes un Ķekavas novadi, kam seko Babītes, Salaspils, Carnikavas un Ādažu novadi ar 6% daļu no visiem celtniecībai izsniegtajiem mājokļa kredītiem.

Banka to skaidro ar klientu izvēli celt mazāku mājokli būvniecības izmaksu pieauguma dēļ - iekštelpu apjoms šogad samazinājies par aptuveni 10 kvadrātmetriem, sasniedzot 160 kvadrātmetrus. Papildu aptuveni 35 kvadrātmetri vēl tiek veltīti garāžai vai terasei.

Vislielāko popularitāti joprojām saglabā mūra māju būvniecība, tomēr iedzīvotāji arvien vairāk interesējoties par koka karkasa mājām. Pieaugošo interese par šāda veida mājām "Luminor" skaidro ar to, ka to būvniecības izmaksas ir prognozējamākas, kā arī uzstādīšana notiek salīdzinoši īsākā laikā. Ap 35% no "Luminor" izsniegtā finansējuma mājokļu būvniecībai ir piešķirts tieši koka karkasa mājām.