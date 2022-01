Spēcīgas, pulsējošas galvassāpes, nelabums, slikta dūša, pastiprināta jutība pret trokšņiem un gaismu, nespēja turpināt jebkuru fizisku ikdienas darbību. Šie simptomi var norādīt uz izplatītāko galvas smadzeņu slimība pasaulē – migrēnu – no kuras cieš 11,4% Latvijas iedzīvotāju.

Migrēna noris lēkmjveidīgi, tāpēc nereti to mēdz dēvēt par neredzamo slimību. Tā ir izplatītāka sieviešu vidū, vīrieši ar to saskaras retāk. Migrēna var sākties bērnībā, taču lielāko aktivitāti tā sasniedz reproduktīvajā, darbspējīgā vecumā. Nereti, ja ar migrēnu sirgst kāds no vecākiem, ir iespēja, ka tā būs arī bērniem. Migrēnas lēkmes ilgums atšķiras – kādam tā var ilgt četras stundas, citam pat trīs dienas. Kādam tā bar būt vien pāris reizes gadā, savukārt kādam tā ir hroniska un ilgst pat vairāk nekā 15 dienas mēnesī. Migrēnas aktivitāte var mainīties dažādos dzīves periodos, piemēram, sievietēm grūtniecības laikā vai sākoties menopauzei migrēna var mazināties.