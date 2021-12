Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 joprojām Ventspils un Madonas novados

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir pieaugusi līdz 540,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Ventspils novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir pieaudzis no 881,5 līdz 909,3 gadījumiem, bet Madonas novadā pakāpies no 808,6 līdz 819 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 294 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 231 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 164 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.