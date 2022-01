"Rīgas siltums" un "Rīgas ūdens" lūdz paust viedokli par gaidāmo tarifu pieaugumu

"Rīgas ūdens" ir iesniegusi pilno tarifu projektu, kurā SPRK vērtēšanas laikā pārbaudīs visas komersanta izmaksas. Kopējais pilnā tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

SPRK vērš uzmanību, ka komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var tikt mainīts. Izvērtējot tarifu projektu un pārskatot tā darbības procesus, izmaksas var tikt precizētas. Kā rezultātā SPRK apstiprinātie tarifi var atšķirties no SIA "Rīgas ūdens" sākotnēji iesniegtā, tostarp arī tarifu spēkā stāšanās laiks.

Ūdensapgādes pakalpojums no pašreizējiem 0,85 eiro par kubikmetru palielināsies par 20% un būs 1,02 eiro, kanalizācijas pakalpojuma tarifs varētu pieaugt par 25,68% no 0,74 eiro līdz 0,93 eiro par kubikmetru, bet notekūdeņu attīrīšanas maksu plānots paaugstināt par 30,3% no 0,33 eiro līdz 0,43 eiro.