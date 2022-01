Pērn "ABLV Bank" aktīvi atgūti 287 miljonu eiro apmērā

2021.gada decembrī "ABLV Bank" likvidatori atguvuši bankas aktīvus 63,28 miljonu eiro apmērā, kas ir 5,6 reizes vairāk nekā mēnesi iepriekš. No izsniegtajiem kredītiem atgūti 55,883 miljoni eiro, no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem - 7,394 miljoni eiro, bet no kustamās un citas mantas pārdošanas - 3000 eiro.