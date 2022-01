Sestdien Latvijā turpināsies izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Krāslavas novadā vakcinācija no plkst.10 līdz plkst.15 notiks Dagdas tautas namā, Alejas ielā 29. Jēkabpils novadā vakcinācija no plkst.9.30 līdz plkst.11.30 notiks Aknīstes pagasta pārvaldē, no plkst.12.15 līdz plkst.13:15 Gārsenes pagasta pārvaldē, no plkst.14 līdz plkst.15 Asares pagasta pārvaldē un no plkst.15 līdz plkst.16 Ancenes pagasta pārvalde.