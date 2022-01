Šāda veica kafijas automātiem ir sildošā virsma, kas saglabā kafijas temperatūru apmēram līdz četrām stundām. Kafijas automātu cena ir salīdzinoši zemāka par modernāko aparātu cenām. Kā viena no priekšrocībām ir iespēja pagatavot ne vien kafiju, bet arī zāļu tēju. Izvēloties filtra kafijas automātu, ir jāiegādājas arī piemērota maluma kafija. Ja ir vēlme lietot kafijas pupiņas, būs nepieciešamas arī kafijas dzirnaviņas, kas jāiegādājas atsevišķi.

Espresso kafijas automāti lieto spiedienu kafijas pagatavošanas procesā, līdz ar to garšas buķete ir pilnāka un koncentrētāka. Viss kafijas gatavošanas process notiek automatizēti, atliek tikai iebērt kafijas pupiņas , nospiest pogu un tās tiek samaltas, uzsildīts ūdens un dzēriens tiek nogāgāts tieši tasītē.

Kā jau tika minēts, vismazāko kopšanu vajadzēs ierīcei, kurā netiks gatavota vai malta kafija. Tomēr, neatkarīgi no kafijas veida, ieteicams izvēlēties ierīci ar automātiskās tīrīšanas funkciju. Tā palīdzēs vieglāk atbrīvoties no kafijas biezumiem, eļļas un ūdens nogulsnēm.

Illy kafijas automāti ir vieni no modernākajiem un to ražošanas tehnoloģija arvien tiek attīstīta un uzlabota. Tie ir vieni no labākajiem kafijas kapsulu automātiem. Zīmola noslēpums ir ilgtspējā, jo detaļas, kas bieži bojājas, ir aizstātas ar kafijas kapsulu, bet speciālas membrānas nodrošina vienmērīgu un pareizu spiedienu.