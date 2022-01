Raidījums: Caur Latviju Eiropā ieplūst Baltkrievijas lētais spirts

Tā nosaukums “Minsk Kristal” ("Minskas Kristāls"). Zem viena jumta tiek apvienotas astoņas valstij piederošas alkohola rūpnīcas. Savukārt to pārvalda Baltkrievijas valstij piederošs koncerns "BelGosPischeProm". Šis koncerns apvieno neskaitāmus pārtikas ražotājus - sākot no cukura un konfektēm, beidzot ar rapšu eļļu un zaļajiem zirnīšiem.

Hodinga "Minskas Kristāls" mājaslapā raidījums aplūkoja, ka Latvijā viņus pārstāv Rīgā, Elijas ielā 21, reģistrētā SIA Belpiščeprom ("Белпищепром"). Uzņēmums atrodas vien dažu soļu attālumā no slēgtās Baltkrievijas vēstniecības. Tā ir Baltkrievijas valstij piederošā alkohola holdinga oficiālais produkcijas dīleris Eiropas Savienībā.

Kā liecina informācija Uzņēmuma reģistrā - no 2015.gada "Belpiščeprom" saimnieko šajās apjomīgajās muitas noliktavas telpās Lubānas ielā.

No pagājušā gada septembra firma ievākusies vēl vienā noliktavā Mārupē. Kā pieļauj raidījums, visticamāk, tāpēc, ka tirdzniecības apjomi turpina augt.

"Uzņēmums SIA "Belpiščeprom" ir ļoti uzmanīgs pret savu reputāciju. No jūsu vēstules izriet informācija, ka jūsu rīcībā ir informācija par Latvijas uzņēmēju pārmetumiem, ka SIA "Belpiščeprom" veic negodīgu tirgus praksi. Līdz ar to lūdzam sniegt SIA "Belpiščeprom"faktus, kas apstiprina šo apgalvojumu. Turklāt mums ir pamats uzskatīt, ka aptuveni 70% no mūsu uzņēmuma 2020.- 2021.gadā piegādātajiem spirtu saturošiem produktiem, visticamāk, vietējie ražotāji izmantojuši Latvijas iedzīvotājiem pieejamo dezinfekcijas līdzekļu ražošanā," situāciju NP komentējis uzņēmums.