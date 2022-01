Jaunajā apkures sezonā "Rīgas siltums" klientu parāds pārsniedzis 15 miljonus eiro

Apmaksas īpatsvars bija 82% no izrakstīto rēķinu kopsummas, pavēstīja "Rīgas siltuma" pārstāve Linda Rence.

"Esam ļoti pateicīgi klientiem, kas savlaicīgi norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem. Saprotam, ka patlaban nav viegli nevienam, cenas energoapgādē augušas teju visur. Esam darījuši no savas puses visu, lai noturētu tarifu - veicot savlaicīgus iepirkumus, diversificējot kurināmo, pārbūvējot vecos, neefektīvos siltumtīklus," skaidroja Rence, piebilstot, ka zaļais kurss tiek īstenots un 50% siltumenerģijas tiek saražots, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Rence skaidroja, ka "Rīgas siltums" saražo tikai 30% Rīgai nepieciešamā siltuma un tikai šī apjoma siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, kurināmā diversifikāciju un iepirkumus uzņēmums var ietekmēt. Savukārt 70% siltuma tiek iepirkts no neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem, kur lielākais siltuma ražotājs no dabasgāzes (70%) ir AS "Latvenergo", bet 30% siltuma saražo citi neatkarīgie ražotāji, pamatā izmantojot atjaunojamos energoresursus.