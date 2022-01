Par smagām vakcīnu blakusparādībām varēs saņemt līdz pat 142 000 eiro kompensācijas

Iespēju tikt pie kompensācijām Covid-19 vakcīnu radīto blakņu dēļ valsts solīja nodrošināt no šī gada.

Lai gan Ministru kabineta noteikumi jau šobrīd paredz, ka visus izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 vakcināciju, tās organizēšanu, pārraudzību un kontroli, vakcīnu iegādi, medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, vakcīnu ievadīšanu, kā arī ar vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ārstēšanu, finansē no valsts pamatbudžeta, tomēr VM aicina ņemt vērā, ka pacientam var rasties nepieciešamība neatliekamai pakalpojuma saņemšanai vērsties pēc maksas veselības aprūpes pakalpojumiem vai pirkt medikamentus, kas netiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem zāļu kompensācijas sistēmas ietvaros.

Ministrija lēš, ka 2023.gadā un turpmāk ik gadu varētu būt nepieciešami 278 717 eiro, kurus plānots novirzīt no Zāļu valsts aģentūras naudas līdzekļu atlikuma.

Savukārt, ja pietrūks finansējuma no Zāļu valsts aģentūras, ministrija iesniegs lūgumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu, to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.