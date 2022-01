Vācijas regulators skeptisks par drīzu "Nord Stream 2" sertifikāciju

Uzņēmums “Gas for Europe”

Gāzesvada operators no Šveices ”Nord Stream 2 AG” 26. janvārī paziņoja, ka Šverīnes pilsētā dibināts jauns meitas uzņēmums “Gas for Europe GmbH” (G4E). Šveiciešu operatora paziņojumā teikts, ka tā meitasuzņēmums būs “neatkarīgs transporta sistēmas operators, kas pārvaldīs 54 kilometrus garo gāzesvada posmu Vācijas ūdeņos, kā arī visos Vācijas piekrastē ar šo gāzesvadu saistītajos objektos”.

Strīdi ap “Nord Stream 2”

ASV uzskata, ka “Nord Stream 2” vēl vairāk pastiprinās Eiropas atkarību no Krievijas gāzes. Lai gan iepriekš Vācija ir bijusi par šī gāzesvada izbūvi, vienotības par šo projektu Vācijā nav. Atsevišķi politiķi no valdošās koalīcijas veidojošās sociāldemokrātu partijas, “zaļajiem” un liberāļiem ļoti skeptiski attiecas pret gāzesvadu un neizslēdz iespēju vispār atteikties no tā, it īpaši gadījumā, ja Krievija izšķirsies par militāru uzbrukumu Ukrainai.