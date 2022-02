Jaunākie viedtālruņu modeļi pārspēj cits citu ar plašām kameras iespējām un objektīvu skaitu. Viens objektīvs viedtālruņa kamerai jau ir sena pagātne, ko šobrīd aizstāj pat visaptverošas kameru sistēmas, kas nodrošina dažādus objektīvus, lai sniegtu jaunās ierīces īpašniekam plašu spektru fotografēšanas iespēju. Izvēloties jaunu viedtālruni, noteikti jāpatur prātā kameras spējas, kā viens no galvenajiem kritērijiem, jo šobrīd ar viedtālruni var uzņemt pat tikpat augstas kvalitātes attēlus, kā ar profesionālu fotokameru.

“Šobrīd īpaši pieprasīti ir viedtālruņi, kas papildu klasiskajam objektīvam ir aprīkoti arī ar platleņķa un tālummaiņas objektīvu. Piemēram, viens no tirgus jaunumiem – Huawei P50 Pro ir aprīkots ar četriem objektīviem - 50 MP True-Chroma RGB objektīvu, kas rūpējas par to, lai atspoguļotu krāsas pēc iespējas tuvāk dzīvē redzamajam, 40 MP monohromatisko objektīvu, 13 MP ultra platleņķa objektīvu un 64 MP periskopisko tālummaiņas objektīvu, kas nodrošina tālummaiņu no 0,5 līdz 100 reizēm. Šādas daudzpusīgas kameras sistēmas iespējas ļauj viedtālruņu lietotājiem uzņemt patiesi kvalitatīvus foto,” stāsta Mikus Tillers, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā.