Jaunās sankcijas pret Krieviju radīs nopietnu pārbaudījumu Putina "cietokšņa ekonomikai"

Sestdienas paziņojums izskanēja laikā, kad Krievijas karaspēks uzbruka Ukrainas pilsētām, taču – Rietumvalstis bija ļoti skopas detaļās – netika paziņots, ne kuras bankas tiks atvienotas no SWIFT, ne arī tas, kādi pasākumi tiks veikti pret Centrālo banku.

“Šis vairāk nekā 600 miljardus dolāru vērtais aktīvs ir spēcīgs tad, ja Putins to var izmantot, neiesaistot darījumos rubli. Tomēr tagad Krievijas Centrālā banka zaudēs iespēju slāpēt rubļa kritumu ar šiem aktīviem,” sacīja ASV amatpersona.

Līdz ar to jaunākā sankciju pakete ir nepieredzēti spēcīga. “Nedomāju, ka esam kaut ko tamlīdzīgu redzējuši. Šīs sankcijas ir daudz, daudz skarbākas nekā tās, ko Rietumi noteica 2014. gadā,” sacīja Somijas Bankas finanšu institūta vadītāja Ika Korhonena.

Krievija gan uzsver, ka ir gatavojusies šādām sankcijām, un pašlaik Krievijai par labu spēlē arī globālās naftas cenas, kas ir augstākas par 100 dolāriem par barelu. “Viņi kādu laiku izturēs. Taču agri vai vēlu viņi sāks just sekas,” teica Korhonena.

Zaudējumi arī Rietumiem

Rietumvalstis ir meklējušas veidus, kā sodīt Maskavu par iebrukumu Ukrainā, tajā pašā laikā izvairoties no milzīgām problēmām pašas ekonomikā. Dabasgāzes cenas ir ļoti augstas, un arī atteikšanās no Krievijas gāzes radītu jaunas problēmas. Samazinātā naftas piegāde no Krievijas arī nozīmētu jaunu cenu kāpumu gan naftai, gan degvielai.