Aptaujā skaidro, kā iedzīvotāji tērēs atgūto nodokļu naudu

Ikgadējo iedzīvotāju ienākumu deklarāciju par 2021. gadu šogad iecerējuši iesniegt 83% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas ir par 10% vairāk nekā pērn. Tostarp 3% aptaujāto to darīs pirmo reizi. Aktīvākie ienākumu deklarāciju iesniedzēji, kas pauž savas ieceres, arī šogad ir personas vecumā no 30 līdz 60 gadiem, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 400 eiro. Lielākā aptaujāto daļa dzīvo Rīgā vai reģionu mazpilsētās un pārstāv ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 18 gadiem.