Krievijas gāze, Eiropa un Vācija: sarežģīta vēsture vairāk nekā 50 gadu garumā

Kā vēsta “Deutsche Welle”, Vācijas iebildumi liegt Krievijas gāzes importu atspoguļo to, cik Vācija ir atkarīga no Krievijas gāzes. To savā paziņojumā pirmdien apstiprināja arī kanclers Olafs Šolcs, kurš sacīja, ka “Eiropai ir steidzami jādiversificē enerģijas ieguves avoti. Pašlaik galvenie Eiropas resursi, kas tiek izmantoti gan apkurē, gan mobilitātē, gan elektroapgādē, gan rūpniecībā, pagaidām citādāk nav aizstājami”.