Kariņš: Šī brīža krīzē valsts pārvaldē vērojama liela konsolidācija

Viņš sacīja, ka par Covid-19 viedokļi brīžiem bijuši ļoti pretēji, bet šajā jautājumā ministru līmenī katrs no valdības locekļiem pilda tieši savā pārziņā esošās funkcijas.

LTRK prezidents Aigars Rostovskis diskusijā norādīja, ka bēgļu jautājumos šobrīd arī no valdības puses būtu jāmēģina mazināt birokrātiskais slogs, jo ir nepieciešama praktiska rīcība. Uz to Kariņš atbildēja, ka otrdien valdības sēdē no vairākiem ministriem tieši šādi signāli arī doti valsts augstākajai ierēdniecībai, reizē arī uzsverot, ka pašreiz ir ļoti svarīgi neapslāpēt privāto iniciatīvu, kas ļoti labi jau palīdz.