Divos mēnešos konsolidētajā Latvijas kopbudžetā bijis 210,2 miljonu eiro pārpalikums

Kopbudžetā būtiski palielinājušies ieņēmumi gan no darbaspēka nodokļiem, gan no patēriņa nodokļiem. Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem algu fonda līmenis, no kā aprēķina nodokļu maksājumus, bijis krietni augstāks nekā gadu iepriekš. Decembrī un janvārī deklarētās darba samaksas fonds kopā palielinājies par 15,2%, attiecīgi sekmējot nodokļu nomaksu šā gada sākumā un pozitīvi ietekmējot valsts speciālā budžeta un pašvaldību budžeta ieņēmumu apjomu.