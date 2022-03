Uzņēmumam atsaka kompensāciju par liegumu audzēt dzērvenes tam piederošos purvos "Natura 2000" teritorijā

Izskatot lietu, AT bija vērsies Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar prejudiciāliem jautājumiem, jo konstatēja, ka valsts normatīvajos aktos kompensācija paredzēta tikai par "Natura 2000" meža teritorijām, izslēdzot no tām purvus, kā arī kompensācija paredzēta tikai par šajās teritorijās noteiktajiem mežsaimniecības ierobežojumiem.

EST atbildot uz jautājumiem šajā lietā, principā atzina, ka Eiropas Parlamenta 2013.gada 17.decembra regulā par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un ar ko atceļ Eiropas Padomes regulu - normas nav interpretējamas tādā veidā, ka purva zeme kā tāda būtu izslēgta no regulas piemērošanas jomas, jo uz šo zemi iespējams attiecināt terminu lauksaimniecības platība vai mežs. Vienlaikus EST atzina, ka regula ļauj dalībvalstij purvus izslēgt no "Natura 2000" maksājumiem.