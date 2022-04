Ostu likuma grozījumi: nav savākti pat 5% no nepieciešamā parakstu skaita referenduma ierosināšanai

8. aprīlī noslēdzās parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai. CVK apkopotā provizoriskā informācija no parakstu vākšanas vietām Latvijā un ārvalstīs liecina, ka parakstu vākšanā no 10.marta līdz 8.aprīlim piedalījušies 7290 jeb 0,47% vēlētāju, kas ir 4,71% no tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamā parakstītāju skaita.