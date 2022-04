Ar pārtiku, ūdeni un gaisu dažādi toksīni un piesārņojumi nokļūst mūsu organismā un tajā uzkrājas. Lietoto ārstniecības līdzekļu skaita pieaugums vēl vairāk pastiprina to iedarbību. Diemžēl arvien nelabvēlīgākais apkārtējās vides ekoloģiskais stāvoklis un augsnes piesārņojums ar pesticīdiem un smagajiem metāliem kļuvis par cilvēku veselības stāvokļa pasliktināšanās iemeslu. Turklāt organismā uzkrājas kaitīgie savienojumi, kas izveidojas vielmaiņas procesā. Tāpēc šobrīd ir tik liela interese par organisma attīrīšanu un detoksikāciju.

Organismam katru dienu jālikvidē apm. 2 kilogrami un vairāk nevajadzīgu vielu, kas tiek pārstrādātas aknās un izvadītas no organisma caur nierēm, ādu un zarnām. Dabisko vielmaiņas procesu laikā organismā uzkrājas nevajadzīgo vielu pārpalikums – toksīni, šlakvielas un šķidrumi. Ja palēninās dabiskās aknu, nieru, ādas un gremošanas sistēmas funkcijas, tad ir ļoti grūti tikt vaļā no dažiem liekā svara kilogramiem, līdz ar to šķidrumi un toksīni jūsu organismā uzkrājas.