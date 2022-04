Aizsardzības budžets pakāpeniski pieaugs līdz 2,5% no IKP

Pieņemtie grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā paredz, ka 2023.gadā budžets plānots 2,25% apmērā no attiecīgajam gadam prognozētā IKP apjoma, bet ne mazāk kā 886 466 480 eiro. 2024.gadā budžets plānots 2,40% apmērā no attiecīgajam gadam prognozētā IKP apjoma, bet ne mazāk kā 1 002 485 480 eiro, savukārt 2025.gadā un turpmākajos gados - 2,5% no attiecīgajam gadam prognozētā IKP apjoma, bet ne mazāk kā 1 103 916 480 eiro.