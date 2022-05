No Rīgas uz Kijivu devies kravas auto furgons ar pirmās nepieciešamības precēm dzīvniekiem

Turpinot Ukrainas mājdzīvnieku atbalsta iniciatīvu, labdarības fonds "Sofi" atbalstu sniedz gan Ukrainā, gan Latvijas teritorijā. Ņemot vērā kritisko resursu trūkumu, kas radies traucētas loģistikas un karadarbības dēļ, fonds kopā ar partneriem un brīvprātīgajiem uz Ukrainu jau iepriekš ir nogādājis vairākas paletes ar barību, higiēnas precēm un medikamentiem. Turklāt ar fonda palīdzību no Ukrainas ir evakuēti vairāki desmiti mājdzīvnieku no dzīvnieku patversmēm. Savukārt Latvijā fonds izsniedz starta komplektus suņu un kaķu saimniekiem, kuri, bēgot no kara Ukrainā, ieradušies Latvijā.