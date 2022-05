Rīgā uzbrukuma gadījumā uzsvars tiktu likts uz cilvēku evakuāciju ar autobusiem un vilcieniem

Pašvaldībai ir precīzi zināms tās saimniecībā esošo autobusu un trolejbusu skaits, un krīzes situācijā tiktu lemts, kā tieši šos resursus sadalīt. Vaicāta, uz kurieni varētu cilvēkus evakuēt, Ozola skaidroja: "Maršruti – to nekad nevar pateikt, pirms nav konkrētas situācijas. Jo tas, protams, ir atkarīgs no tā, kas notiek, no kuras puses ir draudi un attiecīgi, kuri ir tie brīvie koridori."