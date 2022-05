Sprauga starp grīdu un sienu, kā arī plaisas sienās nepārprotami liecina, ka ir pēdējais laiks pārbaudīt smilšu pabēruma slāņa stāvokli un nepieciešamības gadījumā to stabilizēt. Latvijā URETEK Baltic stabilizē grimstošas ēkas vai to konstruktīvās daļas, uzlabojot grunts stāvokli ar videi draudzīgu ģeo-polimēru maisījumu. Darbus veic ātri un bez putekļiem, netraucējot ēkā strādājošos cilvēkus.

«Grīdas un pamatu nosēšanās lielākoties ir saistīta ar nestabilu grunts slāni zem ēkas, nepietiekami sablīvētu grunti būvdarbu laikā, drenāžas defektu vai arī zem grīdas vai ēkas izbūvētu cauruļvadu bojājumu, kā rezultātā tiek radīti izskalojumi. Plaisas sienās vai sprauga gar grīdu un sienu liecina par to, ka notiek kādu ēkas daļu kustība un, lai novērstu lielāku defektu rašanos nākotnē, ir prātīgi piezvanīt speciālistam, kurš izvērtēs situāciju un sniegs tālākus ieteikumus.”: stāsta Mihkel Vaidlo, URETEK Baltic Pārdošanas un projektu vadītājs.

Kā piemēru Vaidlo min biroju ēkas, kuras laikā, kad kaimiņos tiek uzsāktas jaunu ēku celtniecība, sākās pamatu nosēšanās, parādās plaisas sienās, tāpat arī gruntsūdens līmeņa maiņu rezultātā arī var tikt ietekmēta pamatu stabilitāte. Šī ir izplatīta situācija jaunbūvju rajonā, jo, piemēram, pazemes autostāvvietu izbūvei no grunts slāņiem strauji tiek izsūknēts ūdens. Nogrimšanu var izraisīt arī lieli koki, kuru saknes stiepjas zem ēkām, izsūcot mitrumu no augsnes.

Betona plātņu nosēšanās noliktavās vai loģistikas parkos rada nepatikšanas un lielus izdevumus

«Gadījumos , kad zem noliktavas, tirdzniecības vai ražošanas ēku betona grīdām smilšu pabērums nav pietiekami sagatavots vai arī uz grīdas tiek novietotas iekārtas vai krava, kāda sākotnēji šeit netika plānota, grīdas plātne kādā brīdī var sākt grimt. Tā rezultātā, kravu pārvietošanas tehnika vairs nevar darboties ar 100% efektivitāti, jo vadītājiem ir jāveic uzmanīgi manevri nelīdzenajās vietās. Turklāt palešu ratu riteņi ar triecienu sāk lauzt grīdu plātņu savienojuma vietās, kā arī šī darbība samazina ratu riteņu resursu un iekārtas stāvokli kopumā, būtiski palielinot to uzturēšanas un remonta izmaksas.” stāsta Vaidlo. "Šķietami neliels nelīdzenums grīdā var izraisīt nelaimes gadījumu darbā, trieciena radītais riteņu nodilums rada smalkus putekļus, kas ir nopietna problēma pārtikas un elektronisko preču ražošanā vai uzglabāšanā."

Viņš piebilst, ka pietiek tikai ar dažu milimetru grīdas nosēšanos, lai ietekmē augstu plauktu stabilitāti un radītu papildu vibrācijas dārgajās iekārtās un ražošanas līnijās. “Defekti grīdas plātnēs ir īpaši liela problēma robotizētajās noliktavās, kur iekārtas kādā brīdī vienkārši vairs nevar pārvietoties starp konfigurētajiem plauktiem ar nepieciešamo ātrumu. Tas palielina kravas komplektēšanas laiku, līdz ar to arī darbiniekiem izmaksājamo algu par garāku darba laiku. Visbeidzot, tas samazina iekārtu kalpošanas laiku. Nestabilas grīdas plātnes rada kaitinošas situācijas ka darbgalds, kuram nepieciešama ļoti precīza kalibrēšana, iziet no ierindas vai arī ražošanā rodas brāķi, jebkurā no gadījumiem tā ir dīkstāve un izdevumi. Mums ir zināms gadījums, kad tirdzniecības zālē, dēļ nelīdzenas grīdas virsmas kravas rati izkustējās, kas noveda līdz nelaimes gadījumam.”