Latvija un Kazahstāna plāno paplašināt sadarbību tranzīta jomā

Reimanis norāda, ka, iepazīstoties ar vienu no pasaules vadošām ferosakausējumu kompānijām "YDD Ferroalloys" un "YDD Asia Alloys", guva kārtējo apliecinājumu, ka efektīvāko risinājumu loģistikas procesa organizēšanai jau no paša sākuma ir būtisks uzņēmēju dialogs. Kā uzsver Reimanis, svarīgi, ka arī no Latvijas puses ir pārstāvēta nozare kopumā, tostarp Latvijas Stividorkompāniju asociācija, kas apvieno privātos uzņēmējus no Rīgas, Ventspils un Liepājas ostām