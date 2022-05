Represēto apvienība aicina Latviju "atbrīvot no iekarotāju pieminekļiem"

"Mūsu aicinājums - godāsim savu varoņu piemiņu ielu nosaukumos viņu dzimtajās pilsētās un cīņu vietās, un atbrīvosim savu zemi no iekarotāju pieminekļiem - varmāku pielūgsmes un mūsu pazemojuma simboliem," uzsvērts rezolūcijā "Par varoņu piemiņu un iekarotāju pieminekļiem".

"Taču neviens no šiem pasākumiem neatgādina ikdienā mūsu priekšteču varonību, ar ko lepoties jaunajām - neatkarības paaudzēm, par ko just gandarījumu to notikumu dalībniekiem un laikabiedriem," pausts rezolūcijā.