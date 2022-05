Puntulis: fašisms un "rašisms" ir viena koka augļi

"Latvija līdz ar citām Baltijas valstīm kopš neatkarības atjaunošanas par to pastāvīgi un neatlaidīgi centās zvanīt trauksmes zvanu, stāstīt un atgādināt pasaulei gan no augstām starptautiskām tribīnēm, gan aicinot viesoties muzejā. Nevērība pret vēstures mācībām, neiedziļināšanās pagātnes pieredzē var prasīt augstu maksu. To mēs šodien nepārprotami redzam," sacīja ministrs.