Pirmie SPAR veikali durvis vērs jūlija otrajā pusē; līdz veikalu atvēršanai Rīgā būs jāpagaida

Līdz ar to daudzi uzņēmumu īpašnieki un vadītāji saskata potenciālu izaugsmei un izvēlas pievienoties tīklam,”

SPAR piekopj vairāku formātu stratēģiju un tīkla veikali atšķiras galvenokārt pēc to lieluma un atrašanās vietas, kā arī sortimenta dažādības. Latvijā sagaidāmi teju visi veikalu veidi. “SPAR Express” ir mazo veikalu formāts, kurā atrodamas ikdienas gaitās noderīgas preces. Populārākais veikalu veids SPAR, kas būs arī Latvijā visplašāk pārstāvētais formāts, ir vidēja izmēra piemājas veikals , kurā atrodamas visas ikdienā nepieciešamās preces. Vairāk nekā 1000 m2 plašie EUROSPAR veikali pietuvojas lielveikalu formātam, bet hipermārketi INTERSPAR Latvijā tiks ieviesti tikai pēc izteikta pieprasījuma tirgū.

Pircēju galvenie ieguvumi apmeklējot “SPAR Latvija” tīkla veikalus būs patīkama iepirkšanās vide, augstas kvalitātes apkalpošana, svaigi produkti un konkurētspējīgs piedāvājums. Veikalu sortimentu veidos Baltijas iecienītākie ražotāji un zīmoli, kā arī SPAR privātās preču zīmes produkti no visām galvenajām produktu grupām. Latvijas veikalu plauktos nonāks gan SPAR ekonomisko, gan premium, bio un eco līniju produkti. Uzņēmuma plānā ir sniegt iespēju arī vietējiem ražotājiem piedāvāt savu produkciju SPAR veikalos un palīdzēt tiem palielināt produktu īpatsvaru, kā arī būt pirmajiem, kuri savos veikalos piedāvās vietējo ražotāju jaunumus.

“SPAR produkcija veidos apmēram 20% no veikalu sortimenta. SPAR zīmola pamatvērtības ir svaigi produkti, plaša izvēle un augsta kvalitāte, tādēļ svaigie produkti veikalos būs no vietējiem Latvijas uzņēmumiem, un SPAR preču zīmes piedāvājumā pircēji atradīs plašu bakalejas preču sortimentu, kafiju un tēju, dažādus dzērienus, saldumus, konservētus produktus, kā arī nepārtikas preces. Neskatoties uz to, kādas produktu grupas piedāvāsim patērētājiem Latvijā, tie būs augstas kvalitātes, svaigi un konkurētspējīgi produkti,” stāsta Vilcmeiers.