Katrs piektais otrdien veiktais Covid-19 tests izrādījies pozitīvs

Kopumā aizvadītās diennakts laikā laboratoriski veikti 2942 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 21% bijis pozitīvs. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 241 cilvēks nebija vakcinēts vai nebija pabeidzis vakcinācijas kursu, bet 376 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 189,7 līdz 208,1 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju virs 200 bija 12.maijā, kad tas bija 204,3.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies no 109,3 līdz 120,9 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par diviem mirušajiem no Covid-19, no kuriem viens bija 60 līdz 69 gadu vecumā, bet otrs 80 līdz 89 gadu vecumā. Abi mirušie bija vakcinēti pret Covid-19.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.