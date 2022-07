Iemesli, kādēļ "Bluetooth" var būt "neparasti sāpīga" tehnoloģija

Organizācija “ABI Research” aprēķinājusi, ka šogad pie patērētājiem nonāks vairāk nekā pieci miljardi ierīču ar “Bluetooth” tehnoloģiju, bet 2026. gadā šis rādītājs pieaugs līdz septiņiem miljardiem. “Bluetooth” ir pieejams it visur – sākot ar viedtālruņiem, beidzot ar ledusskapjiem un viedajām lampām. Tas ļauj šķietami viegli vairākas ierīces saslēgt vienotā tīklā.

“Ar “Bluetooth” lielai daļai patērētāju ir tādas kā “mīlu-ienīstu” attiecības. Tad, kad tehnoloģija darbojas, viss ir nevainojami, bet tad, kad ir kādas problēmas, tad tas rada lielas neērtības. Tehnoloģijas izstrādātāju solījums bija padarīt to par ļoti vienkāršu un gludu, taču – līdz šī solījuma izpildei joprojām ir tāls ceļš ejams,” norāda Karnegi Melouna universitātes profersors Kriss Herisons.

“Bluetooth” loma un tās pieaugums

“Bluetooth” nosaukums esot aizgūts no devītā gadsimta Skandināvijas karaļa Herolda “Zilzobja” (angliski – Blue Tooth) Gromsona, kurš bija zināms savas zobu krāsas dēļ – tā bija zili pelēka. Tāpat Gromsons 958. gadā apvienoja Dāniju un Norvēģiju. Sākotnēji programmētāji izmantoja “Bluetooth” nosaukumu kā kodu savām bezvadu ierīcēm, kas ļāva tās apvienot vietējā tīklā. Tomēr – šis nosaukums palika nemainīgs un bez tā nav iedomājama mūsdienu tehnoloģiju pasaule.

Atšķirībā no bezvadu interneta tīkla (Wi-Fi), “Bluetooth” uztveršanas rādiuss ir ļoti neliels. Tieši tāpēc, piemēram, bezvadu skandas, ko iespējams iegādāties veikalos, patērē mazāk enerģijas, taču tās nebūs funkcionālas, ja to tuvumā nebūs ierīce, no kā arī atskaņot mūziku.