SPRK: No 15.augusta AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifs pieaugs par 15%

AS “Rīgas siltums” ir lielākais siltumapgādes uzņēmums Latvijā, kas saviem lietotājiem 27% no kopējā apjoma piegādā pašu saražoto siltumu (ko ražo, izmantojot šķeldu un dabasgāzi) un 73% no kopējā apjoma – neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju saražoto siltumu. No pašu saražotās siltumenerģijas ar dabasgāzi komersants plāno saražot 51% no kopējā apjoma, bet, izmantojot šķeldu – 49%.