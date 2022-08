52% dzelzceļa kravu Latvijā pirmajā pusgadā bija Krievijas izcelsmes

Vienlaikus kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, proti, no marta līdz jūnijam, Krievijas kravu īpatsvars veidoja 51,3%, kas ir par 0,8 procentpunktiem mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Otru lielāko daļu no visām kravām 2022.gada pirmajā pusgadā veidoja Kazahstānas kravas, kuru īpatsvars pieaudzis no 0,4% pērn pirmajos sešos mēnešos līdz 25,8% šogad pirmajā pusgadā. Tajā pašā laikā no marta līdz jūnijam Kazahstānas kravas veidoja 28% pretstatā 0,5% pirms gada.