Elīna: jūtu, ka kopā ar Riga TechGirls padaru pasauli labāku

Vienlaikus tajā laikā – 2020. gadā – manī bija dzīvi spēcīgi stereotipi par tehnoloģiju jomu. Pirmkārt, par to, kas vispār ir tie cilvēki, kuri var strādāt šajā nozarē. Domāju: ja tu neesi studējis augstskolā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, ja neesi sācis strādāt un visu savu apzināto darba mūžu strādājis šajā industrijā, tad tev tajā nav vietas, tev nav nepieciešamo zināšanu un vispār nekādu iespēju. Otrkārt, bija arī dzimumu stereotipi. Pēc arodvidusskolas beigšanas es sāku praksi birojā, kur bija čalis, kurš nodrošināja tehnoloģisko atbalstu. Es biju biroja vadītāja, ja man kaut kas nestrādāja, gāju pie viņa pēc palīdzības. Vairākkārt teicu: nu parādi, iemāci man, es vairāk nenākšu un tev to neprasīšu, pati tikšu galā. Uz to viņš man atbildēja, ka izdarīs, ka sievietes to nemāk un ka tas nav mums. Tā es kādu laiku ar šiem stereotipiem dzīvoju. Bet, kad es ieraudzīju to rakstu, man bija sajūta, ka man gribētos būt daļai no šīs komūnas. Tas raksts vien man radīja sajūtu, ka tas ir kaut kas super. Tāpēc arī tad, kad pirms diviem gadiem sociālajos medijos nāca paziņojums par programmu “Iepazīsti tehnoloģijas”, es ilgi nedomāju. Man neinteresēja, kad tas notiks, cikos notiks un pat kas tieši notiks, es vienkārši zināju, ka es tur gribu būt.