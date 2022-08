"Conexus" apliecina "Latvijas Gāzes" krātuvē noglabātās dabasgāzes apjomu esamību

Līdz ar to valdība jau savlaicīgi ir radījusi apstākļus, ka gadījumā, ja "Latvijas gāze" nespēs pildīt normatīvajos aktos uzlikto pienākumu, to nodrošinās "Latvenergo" un "Conexus" un mājsaimniecības saņems dabasgāzi ierastajā apjomā un par iepriekš noteikto cenu, iepriekš skaidroja Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Dabasgāzes apjoms saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1150 gigavatstundas (GWh), līdz ar to "Latvijas gāzei" uzlikts pienākums līdz 30.septembrim minēto dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna PGK. Savukārt no 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1150 GWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022.gada 1.oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.