Inflācija un darba tirgus: pedagogi gatavi strādāt pat mazāk kvalificētu darbu

Pašreizējā darbinieku trūkuma situācijā, ja darbinieks aiziet projām no darba, tad atrast aizvietotāju par tādu pašu algu būs vēl grūtāk nekā noturēt pašu darbinieku," saka Šalte.

Viens no risinājumiem varētu būt pandēmijas laikā populārais modelis «maksāšana ar laiku» (angļu valodā pay with time): darba dienas saīsināšana un no tās izrietošs darba algas samazinājums. Tas var būt nepatīkami, taču krīzes apstākļos ir jāsaprot, – labāk nedaudz samazināts, bet stabils atalgojums, nekā nekāds.