Lidostā "Rīga" pirmajā pusgadā apkalpots par 30% vairāk pasažieru, nekā plānots

Viņa atzīmēja, ka, lai gan lidostas "Rīga" darbību pirmajā pusgadā ietekmēja karš Ukrainā un ar to saistītās globālās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits bija par 30% lielāks, nekā plānots.

Viņa minēja, ka transfēra pasažieru tirgus daļa lidostā "Rīga" šogad pirmajā pusgadā bija 17%, salīdzinot ar 30% 2019.gadā. "Tomēr arī šajā segmentā tendence ir pozitīva - par spīti tam, ka tranzīta pasažieru plūsma no Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas ir zaudēta, tranzītpasažieru skaits pamazām atkal pieaug, jūlijā jau sasniedzot 22%," pauda Odiņa.

Lidostas vadītāja skaidroja, ka iepriekš minēto kara raisīto globālo iemeslu dēļ no plānotā par 6% atpaliek lidostā apkalpoto lidojumu skaits, bet visvairāk ir ietekmēti kravu pārvadājumi, jo pašlaik ir pilnībā apstājušās pēdējos gados veiksmīgi sāktās kravu programmas no Ķīnas, un to zaudējumu nevar kompensēt pieaugošais ar pasažieru lidmašīnām pārvadāto kravu apmērs.