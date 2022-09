TM rosina noteikt maigāku atbildību par izvairīšanos no valsts aizsardzības dienesta

AM sagatavotie grozījumi Krimināllikumā paredz, ka par VAD pakļautas personas izvairīšanos no iesaukuma dienestā, ja šī izvairīšanās ilgusi vairāk par desmit dienām, varēs piemērot brīvības atņemšanu līdz trim mēnešiem. Par izvairīšanos no iesaukuma VAD, nodarot sev miesas bojājumus vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi maldinot, varēs piemērot brīvības atņemšanu līdz trim gadiem.

Par dienesta vietas atstāšanu nolūkā izvairīties no VAD, kā arī par neierašanos šajā pašā nolūkā dienestā norīkošanas vai pārcelšanas gadījumā, neierašanos no komandējuma vai atvaļinājuma varēs piemērot arī brīvības atņemšanu līdz trim gadiem.

Grozījumi Krimināllikumā, papildinot likumu ar normām par personu sodīšanu par izvairīšanos vai dezertēšanu no VAD, atturēs no pārkāpuma izdarīšanas. Paredzams, ka iespēja nokļūt apcietinājumā būs pietiekami bargs sods, lai atturētu personas no nozieguma izdarīšanas. AM ieskatā cita veida sods, piemēram, naudas sods vai piespiedu darbs nebūtu pietiekami iedarbīgs soda veids, lai preventīvi atturētu no izvairīšanās no VAD.