Inflācijas sekas: Latvieši sākuši braukt iepirkties uz Igauniju

Pēc Kūnapū vārdiem, pirms gada vidēji trīs no desmit Valgas veikala apmeklētājiem bijuši no Latvijas. “Tagad pēdējo trīs četru mēnešu laikā situācija strauji mainījusies, un pašlaik septiņi no desmit pircējiem ir latvieši,” saka Kūnapū.