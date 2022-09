Valmieras teātris ziemu sagaida bez jumta, apkures un tualetēm

Pārbūvi bija plānots pabeigt jau šogad. Bet pašlaik termiņš pārcelts uz nākamo gadu, jo pasūtītājs ar Skonto grupas būvniekiem strīdās par sadārdzinājumu. Skonto pieprasa papildus 3,4 miljonus eiro materiāliem un algām plus vēl 600 tūkstošus būvlaukuma uzturēšanai. Tikai demontāžas laikā būvnieki atklājuši, ka daļai no teātra praktiski nav pamatu, ko neplānoti nācies būvēt no jauna.