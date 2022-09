Pirmajā pusgadā pieaudzis "Latvijas valsts mežu" apgrozījums

Tikmēr ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas 2022.gada pirmajā pusgadā bija 6,1 miljona eiro apmērā, kas ir par 5% vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā. Šogad pirmajā pusgadā realizēts par 4,3 miljoniem lielāks stādu daudzums nekā pērn šajā periodā - pārdoti 53,2 miljoni meža koku stādu, no tiem 41% pārdoti ārējiem pircējiem, tostarp 9,9 miljoni stādu eksportēti.

Publiskotajā informācijā norādīts, ka 1,6 miljoni eiro gūti ieņēmumos no minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecības ārējiem klientiem, pārsniedzot 2021.gada pirmā pusgada ieņēmumus par 800 000 eiro. Kopumā realizēti 643 000 kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumu, kas ir par 344 100 kubikmetru vairāk nekā 2021.gada pirmajā pusgadā. Tostarp 99% minerālo materiālu un to maisījumu šogad pirmajā pusgadā pārdoti ārējiem pircējiem.