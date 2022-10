Saeimā turpinās asas diskusijas par tikumības jautājuma regulējumu Izglītības likumā

Priekšlikumu izslēgt no Izglītības likuma 10.1.pantu "Izglītība un tikumība" rosināja Saeimas deputāti Anda Čakša (JV), Krista Baumane (AP) un Kārlis Šadurskis (JV), atsaucoties uz to, ka 2015.gadā šāda norma tika ieviesta pēc Krievijas likumdošanas parauga, kas, deputātu ieskatā, pieļauj cenzēt izglītības saturu.

Katoļu baznīcas jauniešu organizāciju pārstāve Anda Aleksandrova atzina, ka jaunieši ir jāizglīto, sevišķi, lai pasargātu no seksuālas izmantošanas, tajā pašā laikā viņa atbalstīja pausto, ka jauniešiem sniegtajai informācijai ir jābūt drošai, no drošiem avotiem, lai "to nevarētu sniegt visi, kas to vēlas".