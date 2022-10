“CleanR Grupa” dibina jaunus uzņēmumus, pilnveidojot korporatīvo pārvaldības modeli

Strukturālo pārmaiņu mērķis ir kāpināt atšķirīgo biznesa virzienu attīstības dinamiku un attīstīt korporatīvo pārvaldību, īstenojot gadiem uzkrāto pieredzi. Saglabājot piederību grupai un kopīgus attīstības mērķus, katrs no četriem uzņēmumiem arī turpmāk klientiem operatīvi nodrošinās plašu pakalpojumu grozu, ko veidos ne vien katras sabiedrības specializētie, bet arī pārējo grupas uzņēmumu pakalpojumi.

“Pērn sāktā specializēto funkciju nodalīšana atsevišķā uzņēmumā ir apliecinājusi, ka ar koncentrētu administratīvo struktūru un precīzu biznesa fokusu izaugsme kļūst dinamiska un efektīva. Līdzīgi rezultāti tiek gaidīti arī no jaundibinātajiem uzņēmumiem — abos pakalpojumu segmentos esam audzējuši “muskuļus”, guvuši pieredzi un zināmu līderību, proti, pienācis likumsakarīgs brīdis biznesa virzienus stiprināt kā atsevišķus uzņēmumus. Būtiski, ka līdztekus biznesa mērķiem katrs atsevišķais uzņēmums savā darbībā fokusējas arī uz korporatīvo pārvaldību un ilgtspēju, kas ir “CleanR Grupas” kopējā prioritāte,” komentē “CleanR Grupas” padomes priekšsēdētājs un akcionārs Guntars Kokorevičs.

Stiprinot “CleanR Grupas” korporatīvo pārvaldību, no 2022. gada 1. oktobra AS “CleanR Grupa” padomē iecelts Māris Mančinskis, kas bijis ilggadējs “Swedbank Latvia” valdes priekšsēdētājs, kā arī degvielas uzpildes kompānijas “KOOL” padomes loceklis. Patlaban darbojas arī AS “Agrolats Holding” padomē, Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejā, kā arī Moldovas komercbankas “Victoriabank” padomē kā Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas nominēts direktors.