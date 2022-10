Polijā durvis vēris veikals, kas maznodrošinātajiem piedāvā bezmaksas pārtikas produktus

Veikals ir atvērts tiem cilvēkiem vai ģimenēm, kas pieredz grūtības. Lai to apliecinātu, ir nepieciešama izziņa no sociālā dienesta. Nosacījums – mēneša ienākumi nedrīkst pārsniegt 200% no zemākā neto ienākumu līmeņa, kas noteikts Polijas likumdošanā, kas ir 1552 zloti (318 eiro) mēnesī cilvēkam individuāli vai 1200 zloti (246 eiro) mēnesī uz katru ģimenes locekli.