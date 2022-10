"Rīgas siltums" plāno atkārtoti palielināt siltumenerģijas tarifu

Uzņēmums tarifu plāno paaugstināt no 28.novembra, savukārt no līdz 2023.gada 15.augusta plānots nebūtisks tarifa pazeminājums par pārdesmit centiem.

SPRK vērš uzmanību, ka mājsaimniecību lietotājiem rēķinos no oktobra automātiski tiek piemērots valsts noteiktais atbalsts. Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 eiro par MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni - 68 eiro par MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh valsts kompensē 90%.

No visa Rīgai nepieciešamā siltuma "Rīgas siltums" saražo 30% siltumenerģijas, bet 70% tiek iepirkts no neatkarīgajiem ražotājiem. Nozīmīgākais ražotājs ir AS "Latvenergo", kas šobrīd ir apstiprinājis TEC-1 un TEC-2 siltuma ražošanas tarifus un plānots būt vidēji robežās no 185 līdz 190 eiro par MWh.