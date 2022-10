Karš un kodoldraudi dzen depresijā: krievi palielinājuši izdevumus par antidepresantiem

Perspektīvo tehnoloģiju attīstības centrs izpētījis, ka kopumā Krievijas iedzīvotāji no janvāra līdz septembrim iegādājušies 8,4 miljonus antidepresantu iepakojumu, kas ir par 48% vairāk nekā pagājušajā gadā. Augstā pieprasījuma dēļ antidepresantu imports pieaudzis par 42%, bet vietējās ražošanas apjomi palielinājušies par 24%.

Tāpat strauji pieaugusi to cilvēku daļa, kas izjūt bailes, skumjas un spriedzi. “Levadas centra” pētījumā, kas veikts no 22. līdz 28. septembrim, to cilvēku skaits, kas pieredz negatīvas emocijas, pieaudzis par 27 procentpunktiem un nu sasniedz 47%. Baiļu līmenis sabiedrībā sabiedrībā sasniedzis 23 gados augstāko līmeni, bet spriedzes līmenis – 17 gados augstāko līmeni.