Ķīna kovida dēļ slēdz svarīgu transporta mezglu; rodas jaunas bažas par ekonomiku

Āzijas tirgi, kā arī naftas cenas pirmdien piedzīvojušas kritumu, jo Ķīna atkārtoti pierādījusi, ka tā tomēr negrasās pilnībā atteikties no drakoniskiem ierobežojumiem. Piecu dienu ilgs karantīnas režīms noteikts vienā no Ķīnas lielākajām pilsētām Guandžou, kurā dzīvo 19 miljoni cilvēku un kurā atrodas viena no lielākajām lidostā valstī.