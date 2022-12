Mājsaimniecībām draud augstākā elektrības pieslēguma maksa Baltijā

Aptuveni 720 mājsaimniecības šogad līdz ar paneļu uzstādīšanu palielinājušas sava pieslēguma jaudu, iespējams, tieši valsts atbalsta nosacījumu dēļ. Pēc patēriņa datiem “Sadales tīkls” secina, ka divas trešdaļas no tām jaudu mierīgi varētu samazināt. Taču saules paneļu atbalsta programma to neļauj darīt piecus gadus, citādi atbalsts būs jāatmaksā. “Sadales tīkls” tagad iestājas par to, ka nosacījums jāmaina: “Mums rodas problēmas, ja kaimiņš grib jaunu pieslēgumu, bet it kā jaudas tīklā ir aizņemtas, bet viņas netiek izmantotas, un mums ir jāvelk kaimiņam jauna līnija, tā sanāk. Tā kā mēs paši īstenībā neesam priecīgi par to gala iznākumu, kāds viņš ir, tā kā mēs esam ļoti gatavi iet un runāt, mainīt [nosacījumus],” teica uzņēmuma vadītājs Sandis Jansons.